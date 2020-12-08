انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة من المرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

ويباشر القضاة المشرفون على الانتخابات أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين بمقر اللجان.

وتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردي، محافظة القاهرة 14 مرشحًا، وفي القليوبية مرشحين اثنين، وفي الدقهلية 42 مرشحًا، وفي المنوفية 22 مرشحًا، وفي الغربية 28 مرشحًا، وفي كفر الشيخ 20 مرشحًا، وفي الشرقية 42 مرشحًا، وفي دمياط 8 مرشحين، وفي الإسماعيلية 10 مرشحين، وفي السويس 4 مرشحين، وفي شمال سيناء 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء مرشحين اثنين.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.