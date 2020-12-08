روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة رئيس فنزويلا إلى موسكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية لتحضير زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى موسكو، لكن لا توجد مواعيد دقيقة حتى الآن.

وأضاف بيسكوف -في مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم"- أنه "سيتم تنسيق الموعد في عام 2021"، لافتا إلى أن الاتصالات جارية على مستوى مجموعات العمل بشكل منتظم، وبالطبع سيتم تحديد المواعيد في العام المقبل، والاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد صرح -في وقت سابق- بأنه يود زيارة روسيا بين أبريل ويونيو العام المقبل، والالتقاء بالرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا أن وفدا برلمانيا فنزويليا، يعتزم كذلك زيارة موسكو قريبا.