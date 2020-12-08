رئيس وزراء السودان يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى حمدوك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، استعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.