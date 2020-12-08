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رئيس وزراء السودان يستقبل وزير الخارجية السعودي

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:45 م

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى حمدوك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، استعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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