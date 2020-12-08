 ترامب يعتزم التوقيع على أمر يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعتزم التوقيع على أمر يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 6:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 6:37 ص

 يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي يعطي الأولوية في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن يعيشون داخل الولايات المتحدة قبل تصدير الجرعات لدول أخرى.

ووصفت إدارة ترامب ذلك الأمر بأنه جزء من التزام الرئيس بسياسة "أمريكا أولا" التي تعد ركيزة لنهج البيت الأبيض الحالي تجاه قضايا مثل الشؤون الخارجية والتجارة والهجرة.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية للصحفيين إنه من المقرر أن يجري التوقيع على الأمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكجزء من ذلك الأمر التنفيذي، سيكلف ترامب أيضا وزارة الخارجية بالعمل مع الدول الأخرى لشراء جرعات من اللقاحات من الولايات المتحدة، بطريقة لا تتعارض مع عملية التوزيع المحلية. كما أن هناك خطة تبرعات للدول الفقيرة.

وأكد المسؤولون أنه سيتم إعطاء الجرعات مجانا للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الإدارة الأمريكية: "لن يدفع أي أمريكي فلسا واحدا من جيبه".

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