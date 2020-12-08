مد أجل الحكم على محسن السكري في اتهامه بغسل الأموال لـ 5 يناير

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على ضابط الأمن السابق محسن السكري في اتهامه بغسل أموال بنحو 2 مليون دولار المتحصلة نظير ارتكاب جريمة قتل الممثلة سوزان تميم عام 2008، لجلسة 5 يناير المقبل.

وكان المتهم ظهر داخل القفص الزجاجي في أكتوبر الماضي، مرتديا الملابس البيضاء والكمامة، بعد حصوله على عفو رئاسي في قضية قتل الممثلة.

واستمعت المحكمة في وقت سابق لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت مجملة شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور ١٢ عامًا عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادرهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جرية الغسل، وإخفائه في بوتجاز المطبخ ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.

كما استمعت المحكمة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي بموجب قرار قضائي صادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا آنذاك، لفحص حسابات المتهم البنكية وتفاصيلها، حيث قال إن اللجنة قبل أن تبدأ في ممارسة عملها حصلت على إذن قضائي من النيابة بالكشف عن سرية الحسابات البنكية للمتهم بكافة البنوك العاملة بالبلاد.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن بنك hsbc اشتبه في إيداع المتهم نحو ٣٠٠ ألف دولار، إذ زعم المتهم للبنك آنذاك أنها جزء من قيمة حصيلة بيع فيلا مملوكة له بأحد المنتجعات بشرم الشيخ، ما دعى البنك لإبلاغ وحدة غسل الأموال التي خاطبت بدورها النيابة للحصول على الإذونات القضائية اللازمة للتحقيق وتقصي الأمر، والتي بناء عليها باشرت اللجنة أعمالها فيما بعد.

وعلق الدفاع على شهادة رئيس اللجنة، بشأن كيفية قبول البنك إيداع المتهم البنكي رغم اشتباهه في ارتكابه جريمة غسل الأموال، حيث أوضح الشاهد أن "المتهم لديه حساب بالفعل والبنوك عموما تقبل أموال أي شخص بعد سؤاله عن مصادرها وما يثبت حصوله عليها، ثم تتحقق في الأمر بعدها"، إلا أن الدفاع قال "إن ذلك غير قانوني"، ليعلق رئيس المحكمة "أن ذلك ليس محله الحديث الآن أمام الشاهد، مطالبا المحاميين بارجاء الحديث في الأمر لجلسة المرافعة أمام المحكمة لاحقا".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، قررت إحالة أوارق القضية، للمحكمة الاقتصادية، للاختصاص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بصفته "صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري"، فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

يذكر أن السكري حصل على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة بحقه لادانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020، الصادر مايو الماضي.

وكانت محكمة النقض قضت عام 2012 بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص، وذلك في القضية التي وقعت أحداثها عام 2008.