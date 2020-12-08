الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن المؤبد لمتهمين في قضية شارلي إبدو

طالب الادعاء العام في المحاكمة المتعلقة بمهاجمة إرهابيين إسلاميين لمجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة، بالسجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء.



ووفقًا للتقارير الإعلامية، ذكرت النيابة أن المتهم علي رضا بولات، ينبغي أن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد؛ لأنه أدى دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم.



وتردد أن بولات كان مقربًا من أميدي كوليبالي، الذي أطلق النار على ضابط شرطة في جنوب باريس، وقتل أربعة رهائن في أحد المحال التجارية.



كما طالب الادعاء بالسجن المؤبد للمتهم محمد بلحسين، الذي تردد أنه قريب أيضا من كوليبالي، وبالسجن 30 سنة لزوجة كوليبالي، حياة بومدين.



ويشتبه بأن كل من بلحسين وبومدين قد فرا إلى سوريا، وليس من الواضح ما إذا كانا لا يزالا على قيد الحياة.



ومنذ بداية سبتمبر، تم فتح محاكمة تشمل سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصًا في يناير 2015 بالتفصيل، أمام محكمة تم تشكيلها خصيصا لقضايا الإرهاب.



واستهدفت الهجمات هيئة تحرير مجلة "شارلي إيبدو" وأحد محال الأغذية الحلال عند اليهود طبقًا للديانة اليهودية (كوشير) في باريس.