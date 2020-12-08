روحاني يتعهد بمواصلة دعم الحكومة السورية

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواصلة دعم الحكومة السورية، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الثلاثاء في طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول إن العلاقات "ستستمر بقوة وبإرادة وقرار مسؤولي البلدين".

وأضاف: "لا يساورنا أي شك في أننا يجب أن نستمر في المقاومة حتى النهاية والقضاء على الإرهابيين".

وقال روحاني إن الجمهورية الإسلامية "ستقف دائما إلى جانب سوريا حكومةً وشعبا ...وسنظل دائما بجانب هذا البلد حتى النصر النهائي".

ووصف المقداد العلاقة بين طهران ودمشق بأنها "من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة"، وأضاف: "نعتقد أن على الدول الأخرى أن تتعلم كيفية بناء علاقة صداقة حقيقية وكيفية مواصلتها بقوة".

وكان المقداد التقى في وقت سابق اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والذي اعتبر أن "أمريكا تهدف من وراء تواجدها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان أمن الكيان الصهيوني وتوسيع خلايا داعش الإرهابية في المنطقة"، وشدد على ضرورة "وضع نهاية للتواجد الأمريكي الشرير في المنطقة".

وكان المقداد وصل إلى إيران فجر الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وقد استقبله أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.