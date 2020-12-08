 المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام ضد مدون منشق - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام ضد مدون منشق

الاعدام
الاعدام
طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:50 م
قال المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق المدون والمعارض روح الله زم.

وقضت محكمة في طهران على زم بالإعدام في يونيو الماضي بتهمة الدعاية ضد القيادة في إيران من خلال موقعه على الإنترنت "أمد نيوز" والتحريض على الاحتجاجات، والتي شهد بعضها أعمال عنف.

وكان المدون، أدان بشكل خاص التزوير الانتخابي المزعوم وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009. ثم فر المنشق إلى فرنسا عبر ماليزيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، هناك مزاعم بأن المدون قد استدرجته قوات الأمن الإيرانية إلى العراق المجاور، واعتقل هناك أواخر العام الماضي ونقل إلى إيران. ومنذ ذلك الحين، أقر زم خلال عدة جلسات استماع بالمحكمة بأنه مذنب وطلب الصفح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك