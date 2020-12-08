قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المجلس «توليفة رائعة جديرة بالتحليل»، معقبة: «امرأة قبطية من حزب ليس بالأغلبية فى مجلس الشيوخ، ولذلك أنا فخورة بهذا المقعد رفيع المستوى، فالرئيس السيسى مهد الطريق لهذه اللحظة، ولم أكن أجرؤ أن أتقدم لهذا المقعد، إلا حينما شعرت أن المناخ مناسب».

وأضافت فوزي، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين: «أشكر الرجال الذين ساهموا فى وصول المرأة إلى هذه المناصب، لأننا ناضلنا للحصول على المزيد من المكتسبات».

وتابعت: «دائما ما نقول إن المرأة هى النصف الآخر للمجتمع، ولكن للأسف كلها أمور لم تكن مطبقة على أرض الواقع، أو بمثابة المفهوم السقف الزجاجى، فهو سقف مفتوح نحو الانطلاق، ولكنها تصطدم بأنها لا تستطيع أن تخترق هذا الحاجز بسبب الثقافة الموروثة، بأنها لا تستطيع أن تنطلق، ولكن الرئيس كسر هذا السقف الزجاجى، وأعطاها حقها، وأؤمن أن المرأة تنجح، إذا أعطيت لها الفرصة، وهى لا تستطيع أن تقتحم هذا السقف الزجاجى، فهناك الوزيرات، والقاضية، والمحافظة، ووكيلة المجلس، وأيضا تمكين اقتصادى للمرأة».

ووجهت التحية للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لدعمها للسيدات، قائلة: «العديد من الملفات بانتظار مجلس الشيوخ، مثل قانون الأحوال الشخصية، وسيكون على رأس اهتماماتنا، لأنه تماس مع حياة المرأة المصرية، وهي قضية عاجلة، وأيضا قضايا المرأة المختلفة، وإعادة بناء الإنسان المصرى، فهناك ظواهر دخيلة على مجتمعنا مثل التحرش، وهى ظاهرة لا تتماشى مع نخوة الانسان المصرى وتقلل من قيمة المرأة، وتجهز على كل المكتسبات وما حصلت عليه المرأة من قيم عظيمة على مدار السنوات الماضية».