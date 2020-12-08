بسام راضي: السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص مساء اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر أن يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، غيوم فاوري، مساء اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى عقد بعض اللقاءات الخاصة بالشركات الفرنسية التي تمتلك استثمارات كبيرة في مصر غدًا.

وأضاف راضي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الاقتصاد المصري حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في ظل أزمة كورونا»، مشيرًا إلى أنها حققت ثاني أعلى معدل نمو في العالم بمعدل 3.6، في الوقت الذي سجلت فيه دول العالم تراجعًا كبيرًا.

وأشار إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا إن الأمر يعطي دفعة ثقة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار وتنشيط قطاع الأعمال والصناعة بمصر.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المصرية كانت محل إشادة في كل المباحثات الفرنسية – المصرية، متابعًا أنه يعكس تشجيع الاستثمارات للقدوم إلى الدولة والمشاركة في عملية التنمية الشاملة الموجودة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل أمس الأول الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وعقد السيسي، أمس الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع ماكرون، تم خلالها تناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.