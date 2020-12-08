 ألكسندر سوكوروف: مهمة مهرجان القاهرة عرض أفلام تعبر عن الحس الإنساني - بوابة الشروق
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ألكسندر سوكوروف: مهمة مهرجان القاهرة عرض أفلام تعبر عن الحس الإنساني

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 4:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 4:29 ص

أقيمت أمس جلسة حوارية للمخرج الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بالمسرح We.

وقال ألكسندر سوكوروف خلال حواره، إن الأعمال الإنسانية لم يعد عليها طلب، وأصبحت الريادة للأعمال التجارية القائمة على العنف والعدوانية والدم، وأن مهمة مهرجان القاهرة هي عرض الأفلام التي تعبر عن الحس الإنساني، وذلك لأن أهم شيء في الدنيا حب الإنسان لأخيه الإنسان الذي خلق قبل أن تظهر الأديان، وعلينا مواجهة المبادئ التي أصبح العالم يفرضها علينا، والتي جعلتنا نتعامل بقوانين الطبيعة كالذئاب والحيوانات المفترسة، وأن نفرض قوانينا الإنسانية.

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