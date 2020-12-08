مستشفى إسرائيلي يعلن استعداده لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا

قال مستشفى إسرائيلي بارز، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ في استخدام لقاح فايزر- بيونتيك في أعقاب إطلاق بريطانيا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال متحدث باسم مركز سوراسكي الطبي بتل أبيب في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المستشفى حصل على موافقة من المدير العام لوزارة الصحة هيزي ليفي للمضي قدما في استخدام اللقاح.



ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الصحة ذلك على الفور.



وبعد أن بدأت بريطانيا في استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك" بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر" اليوم الثلاثاء، تطوع المفوض الإسرائيلي السابق لمكافحة فيروس كورونا روني جامزو ليكون أول من يتلقاه في إسرائيل.



وقال جامزو في بيان على حسابات المستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اللقاح آمن للجميع على المستوى الشخصي ولنا كمجتمع على المستوى الوطني".



وأضاف جامزو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز سوراسكي الطبي أيضا: "أنا فخور بتلقي هذا العلاج أولا في إطار التقدم التكنولوجي العالمي".



وذكر مسؤولون إسرائيليون من قبل أنهم سينتظرون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر أن تصل الجرعات الأولى من اللقاح إلى البلاد الأسبوع الجاري.