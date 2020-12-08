الرئيس الفنزويلي مادورو يعرب عن استعداده لحوار جديد مع المعارضة

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بعد فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في فنزويلا، أكد الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للدخول في حوار مع المعارضة.

وقال مادورو اليوم الثلاثاء إنه مستعد لإجراء محادثات مع كافة المجموعات السياسية.

وفي السنوات القليلة الماضية كانت هناك محاولات لإجراء حوار برعاية النرويج لحل الأزمة السياسية.

وقال مادورو "أؤكد للحكومة النرويجية أننا مستعدون للمشاركة في حوار جديد من أجل إيجاد مسار سلمي وديمقراطي لفنزويلا".

وفاز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي ينتمي إليه مادورو بما يقل قليلا عن 70 % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وبهذه النتيجة، سيطر الاشتراكيون على آخر مؤسسة في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية كانت تهيمن عليها المعارضة.