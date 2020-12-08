وزير الخارجية السعودي: المملكة تجدد دعمها لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب

أشاد رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمواقف السعودية الداعمة للسودان في مجالات عدة، مؤكدًا تطلع السودان وحرصه على تطوير العلاقات مع السعودية.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تجدد دعمها لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب، مجددًا تأكيده على التعاون المشترك في أمن البحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى السودان، وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم برئاسة السفير على حسن بن جعفر ووفد المقدمة السعودي.