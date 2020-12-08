مسئول روسي: موسكو سلمت واشنطن وثيقتين غير رسميتين للحد من التسلح

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أن موسكو سلمت واشنطن وثيقتين غير رسميتين بشأن الحد من التسلح.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن ريابكوف قوله "إن روسيا سلمت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وثيقتين غير رسميتين كمادة للتفكير بشأن الحد من التسلح في المستقبل"، مضيفا أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة في إحدى الوثيقتين الموافقة على تمديد معاهدة ستارت دون شروط مسبقة.

وأكد أن الدبلوماسيين الروس لم يقدموا أي خيارات للاتفاقيات، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن تقديم خيارات، إذا لم يتم الاتفاق، حتى من حيث المبدأ، على الشكل والمكان الذي يجب التحرك فيه.