الكرملين: تراجع الاقتصاد الروسي العام المقبل لن يكون بقوة تراجعه خلال 2020

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تراجع أداء الاقتصاد الروسي في عام 2021 لن يكون قويا مثلما حدث في العام الجاري.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن "المستوى الحالي للديون والاحتياطي لدى روسيا تمثل أحد العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".

وأضاف: "للأسف، لن نكون قادرين على التحرر من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع العام المقبل لن يكون كما هو عليه في هذا العام"، متوقعا أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أفضل في العام القادم منه في العام الحالي.