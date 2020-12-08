 العفو الدولية: كبار السن يعانون بشكل قوي من صراع بوكو حرام في نيجيريا - بوابة الشروق
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العفو الدولية: كبار السن يعانون بشكل قوي من صراع بوكو حرام في نيجيريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 2:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 2:38 م

قالت منظمة العفو الدولية إن كبار السن في نيجيريا يعانون بصفة خاصة من الصراع بين الجيش وجماعة بوكو حرام الإرهابية.

 

وقالت مسؤولة شؤون أفريقيا بفرع المنظمة في ألمانيا، فرانتسيسكا أولم-دوسترهوفت، بمناسبة نشر تقرير للمنظمة: "يرتكب طرفا الصراع جرائم حرب ويأملان في ألا يلاحظ أحد ذلك ؛ لأنه يتم تجاهل كبار السن في هذا النزاع حتى الآن".

 

وبحسب تقرير المنظمة، لا يستطيع كبار السن الهروب من جماعة بوكو حرام ويتم تعذيبهم وقتلهم بشكل وحشي. كما يتم حرق كثير من كبار السن في منازلهم أحياء؛ لأن الجيش يفترض أنهم أنصار لجماعة بوكو حرام ويحرق المنازل.

 

وانتقدت المنظمة سجن أشخاص بشكل تعسفي، لافتة إلى أن الأحوال في السجون لا تطاق وتؤدي إلى مئات الوفيات.

 

يذكر أن مسلحين على دراجات نارية هاجموا الأسبوع الماضي رجالا ونساء في قرية كوشوبي بولاية بورنو المضطربة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن تنفيذ الهجوم.

 


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