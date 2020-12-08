قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك على درجة كبيرة من الأمان، مشيرًا إلى عدم قياس مدى استمرارية الأجسام المضادة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحور»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الشركات تتسابق على أطول فترة ممكنة لفعالية لقاح كورونا وإعطاء مناعة طويلة الأمد مثل لقاح الإنفلونزا موسميًا.

ورجح أن يتلقى سكان العالم لقاح لفيروس كورونا كل عام؛ بسبب طبيعته المتحورة التي تشبه فيروس الإنفلونزا، مضيفًا أن معظم اللقاحات الخاصة بالأمراض التنفسية الموسمية لا تعطي مناعة طويلة الأمد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بريطانيا بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، من خلال لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتك.

وأضاف هانكوك، أن 90 شخصاً تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء عمليات التلقيح، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، وستبدأ حملة التطعيم الواسعة اعتباراً من بداية العام الجديد.