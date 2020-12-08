قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بجوار كوبري القنطرة أسفر عن إصابة 55 مواطنًا من مختلف الأعمار، لافتًا إلى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ والتأمين الصحي العبور.

وأشاد نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بجهد الأطباء ومجموعة التمريض والإسعاف، مشيرًا إلى تركيب الأكسجين للمصابين والتعامل مع الحالات طبقًا لحالتها الصحية.

ولفت إلى خروج جميع الحالات باستثناء سبع تحت الملاحظة، موضحًا أن «محطة مياه كفر الشيخ حدث بها تسرب للغاز من أحد الأسطوانات تقع بمواجهة موقف النقل الجماعي».

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة اتخذت الإجراءات من إخلاء محطة المياه ومحطة الغاز الطبيعي والمنطقة؛ بسبب نفاذ غاز الكلور»، قائلًا إنه تم رش المياه لتخفيف حدة الكلور.

وذكر أن المحافظة تفحص عبر لجنة فنية أسباب التسرب من محطة المياه، مضيفًا: «أوفقنا التسرب خلال ساعة، وعادت الحياة للمنطقة في السابعة مساء».

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد أعلن، مساء اليوم الاثنين، إصابة 55 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بجوار كوبري القنطرة.

وأوضح المحافظ، في بيان أصدره، أنه في الساعة الخامسة مساء حدث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بكفر الشيخ بالقرب من الموقف الجديد، وتم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

https://youtu.be/7Ko4AHAYqSw