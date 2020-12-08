تجوب الثلاثينية رانية قطاف الشوارع الدمشقية القديمة بهاتفها؛ لتلتقط أدق الصور لتلك المنازل المميزة بأفنيتها المزهرة التي تتوسط المنزلونوافيرها الحجرية وحجراتها الصيفية والشتوية الجميلة حرصا على أن لا تندثر معالم تلك المنازل أبدا من الأذهان.

وتقول رانيا، لفرانس برس، إنها استلهمت فكرة الأرشيف المصور من فناني الحرب العالمية الأولى حين صوروا المنازل المهددة بالدمار لمساعدة المهندسين على إعادة ترميمها تماما كما كانت بالأصل.

وقامت رانيا عام 2016 بعمل مجموعة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم ناس دمشق؛ لتجمع فيها صور المنازل من مالكيها حينقام أكثر من 22 ألف شخص بتغذية الأرشيف بصور بيوتهم الدمشقية.

وتضيف رانيا، التي كانت تدرس التغذية في لبنان، أنها حين رأت ما حل بالمناطق العتيقة فى حلب جراء الحرب هرعت لأخذ ردة فعل سريعة ببدئ عمل الأرشيف للحفاظ على المنازل من تشويه معالمها أو حتى ضياع ملكيتها من مالكيها الذين هاجروا لبقاع أخري هروبا منالصراع.

وآتت جهود رانيا ثمارها بشكل ملحوظ مع منزل الرئيس السوري الأول بعد الاستقلال شكري القاوتلي والذي دمرت جدران منزله قذيفةصاروخية بأيدي المسلحين ولكن الصور التي التقطتها رانيا ساعدت السلطات لترميم المنزل بأدق تفاصيله وتحويله لمعلم ثقافي.

ويبذل الكثير من الأهالي أقصي جهودهم للحفاظ على المنازل العائدة للقرن الـ19 ومنهم ريد الجابرى الرجل الستينى الذي كان حول منزلهالعتيق لمطعم إبان إنتشار السياحة فى سوريا وذلك لتوفير نفقات صيانة المنزل والإبقاء على وجوده.

وأما رجل الأعمال سمير الغضبان فمن الحجرة الصيفية المطلة علي رواقين يتوسطان المنزل مزينين بلوحات فنية من الخشب مكتوب عليها آيات القرآن يقول مسترسلا في حديثه إن المنزل يعود للمناضل الجزائري عبد القادر أمير الذي حارب الفرنسيين والذي كان منزله مأوى لأبناءالطائفة المسيحية حين نشوب صراع طائفى بالستينيات مضيفا إنه يعيش في متحف فكيف له أن يرضي بإحدى تلك الشقق العادية.