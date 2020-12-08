الملك محمد السادس يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كورونا لجميع المغاربة

أصدر الملك محمد السادس، العاهل المغربي، تعليماته للحكومة من أجل اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»؛ لجميع المغاربة.

ونقلًا عن البوابة الوطنية للمغرب، مساء الثلاثاء، جاء نص بلاغ الديوان الملكي، كالتالي:

«تنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب

وتندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة.

وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان».

وجدير بالذكر أن الملك المغربي سبق أن ترأس، في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبعه المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين.