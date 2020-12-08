جامعة المنصورة تنظم ندوة حول مكافحة الفساد

نظمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ندوة "مكافحة الفساد" تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بالجامعة.



جاء ذلك بحضور اللواء هاني منصور رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المقدم أحمد القطان مكتب هيئة الرقابة الإدارية، الأستاذ الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، عمداء الكليات ووكلائها أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، مديري المستشفيات المراكز الطبية وأمنائها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وقال عبد الباسط إن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع، من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين في شتى مجالات الفساد، مشيدًا باختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة المنصورة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انطلاقًا من دور الجامعة الملموس في مكافحة الفساد، ونشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها، الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.



ومن ناحيته، أوضح اللواء هاني منصور أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة المخولة؛ لتحقيق مكاسب خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أو بواسطة صغار الموظفين.



وأضاف منصور أن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد وتمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تم توقيعها عام ٢٠٠٣م وانضمت لها مصر عام ٢٠٠٤ م.



واستعرض الآثار السلبية للفساد على المستوى الاقتصادي (احتكار السلع بدعم من بعض المسئولين، عجز الموازنة نتيجة التهرب الضريبي)، والمستوى الاجتماعي (انتشار البطالة والتفكك الأسري وتعاطي المخدرات والإتجار فيها)، والمستوى النفسي (نقص الولاء للدولة من خلال إحباط بعض المواطنين ولجوئهم للتطرف)، والمستوى القانوني (ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة ومحاولة عرقلتها).



كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تستهدف وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، من خلال مرحلتين: الأولى (٢٠١٤-٢٠١٨) والثانية (٢٠١٩-٢٠٢٢)، مما عزز ثقة الأمم المتحدة في إسناد تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي سيقام في ديسمبر ٢٠٢١م لجمهورية مصر العربية بحضور ١٨٦ دولة.



وصرح بأن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية، من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، وتعديل بعض القوانين مثل قانون الهيئات الدولية وإضافة بعض الجرائم مثل النقد الأجنبي لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سبل مكافحة الفساد.



وشدد على أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تفعيل دور الأنشطة الطلابية، وإعداد المنهج الدراسي للجامعات تحت عنوان "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد"، وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية لرفع الوعي بأهمية منع الفساد ومكافحته.