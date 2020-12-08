 ألمانيا تسجل 14 ألفا و54 إصابة و423 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 14 ألفا و54 إصابة و423 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:03 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 14 ألفا و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و197 ألفا و709 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول "إنه سجل 423 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 19 ألفا و342 حالة".

وأفادت البيانات بأن حوالي 881 ألفا و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 296 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد.


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