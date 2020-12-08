كلوب: سنحاول بكل ما أوتينا من قوة للفوز على ميتييلاند والوصول للنقطة 15

شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن حسم التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لن يثني الفريق عن البحث عن الفوز خلال مواجهة مضيفه ميتييلاند الدنماركي.

ويواجه ليفربول فريق ميتييلاند الدنماركي مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «هذه هي المرة الأولى التي لا نحتاج فيها إلى التأهل في المباراة الأخيرة، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الوضع العام، نحن ليفربول ونريد الفوز بالمباراة، سيكون الأمر صعبًا لأن فريق ميتييلاند صعب، أنا متأكد من أنهم سيقدمون أمامنا مباراة قوية، يجب أن نكون مستعدين لذلك».

وأضاف: «الوصول للنقطة 15 سبب آخر، سنحاول بكل ما أوتينا من قوة، كل شيء ولكن علينا تقدير الوضع الذي نحن عليه، لم يعانِ أي لاعب من إصابة خلال المباراة الأخيرة، وفي الوقت ذاته لا أحد من المصابين قريب بما يكفي للعودة إلى الفريق».

وتابع المدرب الألماني: «كان لدينا بعض المشاكل بسبب الإصابات، فقدنا لاعبين مميزين، ولكن عندما يغلق أحد الأبواب يفتح آخر لكنك بحاجة إلى الشباب المميزين لاستخدامهم، ريس ويلياز استثنائي ، أيضًا لعب نيكو ويليامز مباراتان جيدتان متتاليتان».

وأوضح: «المباراة التالية ستكون يوم الأحد ضد فولهام، ثم يوم الأربعاء سنواجه توتنهام، والسبت في كريستال بالاس، هذا يعني أننا سنخوض 4 مباريات في غضون 10 أيام، ولذلك علينا التفكير في اختيارات التشكيل قبل كل مباراة».

وعن الاختيار بين كيليهر وأدريان، قال كلوب: «لم نتخذ قرارًا لكنك لا تغير حارس المرمى كثيرًا، لم أفكر في الأمر ولكن ربما تكون هذه علامة جيدة».

وعن الفوز بجائزة «ESPN» قال كلوب: «هل أنا أستحقها أكثر من هانسي فليك (مدرب بايرن ميونخ)؟ لا، ولكن ما يمكنني قوله هو أنني لم أشارك في التصويت، لقد فزت بجائزة فيفا كأفضل مدرب في العام الماضي بسبب حصولي على لقب دوري أبطال أوروبا».