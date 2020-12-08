وكيل الشيوخ: المواطن يتجه إلى صناديق الاقتراع لإيمانه بعدالة القضاء المصري

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المواطن قادر على تقييم الحكومة وأدائها، وكذا تقييم أداء النواب، لذا يتجه إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت فوزي، في تصريحات خاصة لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطن يتجه إلى صناديق الاقتراع، لأنه يؤمن بنزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ.

وأشادت بالإجراءات الاحترازية المطبقة في المراكز القائمة على العملية الانتخابية، متوجهة بالتحية لوزارتي التعليم والصحة ومديريات الأمن، لإخراجها المشهد في هذه الصورة التي وصفتها بالمشرفة.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء اليوم الثلاثاء.