 فايلر يرفض «الدوري الفرنسي» من أجل عائلته - بوابة الشروق
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فايلر يرفض «الدوري الفرنسي» من أجل عائلته

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 12:11 م

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تولي المسئولية الفنية لنانت الفرنسي.

وشهد شهر أكتوبر الماضي إلغاء السويسري فايلر تعاقده مع النادي الأهلي، على الرغم من النجاح الذي حققه في القلعة الحمراء، بسبب حياته العائلية وحنينه لوطنه، تخلى عن الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، الذي توج بهم الأهلي مع بيتسو موسيمناي الفترة القليلة الماضية.

وبات المدير الفني الشاب صاحب الـ47 عامًا بدون عمل منذ قرابة الشهرين، الأمر الذي دفع نادي نانت الفرنسي للإهتمام بالتعاقد مع فايلر.

ولكن وفقًا لصحيفة «Nau.ch» الألمانية، فقد كشفت من خلالها أحد مصادرها الفرنسية عن رفض رينيه فايلر تدريب نانت الفرنسي، بسبب التوقيت غير المناسب، خاصة أنه عاد إلى سويسرا عندما كان مديرًا فنيًا للأهلي بسبب عائلته.


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