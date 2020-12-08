ما هي حقيقة اعتقال الرئيس أوباما بتهمة التجسس؟

يزعم مقال تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس باراك أوباما اعتقل في 28 نوفمبر بتهمة التجسس؛ حيث تتضمن المقالة المفبركة أجزاء من بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية في 17 أغسطس، بشأن اعتقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية.

تقول الفقرة الأولى من القصة "تم القبض على باراك أوباما؛ الرئيس السابق للولايات المتحدة، في 28 نوفمبر 2020 بتهمة التآمر مع شريك تجاري له كان أيضًا ضابطًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية للتواصل سريًا حول معلومات تصل إلى مستوى السرية القصوى لمسؤولي المخابرات في جمهورية الصين الشعبية ، ويضيف: "تم فتح الشكوى الجنائية التي تحتوي على التهمة هذا الصباح"، وفقا للمقال المنشور بموقع "كونسيرفاتيف بييفر" الكندي.

يزعم المقال أن "الإعلان" عن الاعتقال المزعوم صدر عن مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم مساعد المدعي العام للأمن القومي؛ جون سي ديمرز والمدعي العام الأمريكي لمنطقة هاواي كينجي ، كما يتضمن تصريحاتهم المزعومة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز".

أدى البحث في جوجل عن البيانات المعنية إلى ظهور بيان صحفي لوزارة العدل حول اعتقال ألكسندر يوك تشينغ ما؛ الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) الذي تم اعتقاله في 14 أغسطس.

يبدو أن الفقرة الأولى من البيان قد تم تحريرها في القصة بواسطة "بييفر" للإشارة إلى أوباما والتاريخ الأخير؛ حيث تقول القصة المزيفة أيضًا إن أوباما اتهم بالتآمر "مع شريك تجاري له كان ضابطًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية"، بينما يشير بيان وزارة العدل إلى أحد أقاربه الذي كان أيضًا ضابطًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية.

تتضمن المقالة تقريبًا نفس التصريحات التي أدلى بها آلان كوهلر جونيور؛ مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومساعد المدعي العام للأمن القومي؛ جون سي ديمرز، وإيلي ميراندا، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم هونولولو بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

هذه المقالة المفبركة تنسخ أجزاء من بيان صحفي صادر عن وزارة العدل حول اعتقال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، وليس الرئيس أوباما؛ إذ لم تجد رويترز أي تقارير إخبارية موثوقة عن الاعتقال المزعوم، كما أن حدث من هذا النوع كان سيتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

كشفت رويترز مؤخرًا زيف مزاعم اعتقال جورج سوروس، والتي نشرتها أيضًا موقع "ذا كونسيرفاتف بييفير".

كما أنه لم يتم القبض على الرئيس باراك أوباما، حيث نسخت هذه المقالة المفبركة أجزاء من بيان صحفي صادر عن وزارة العدل بشأن اعتقال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية.