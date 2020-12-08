جونسون يعرب عن تفاؤله بشأن زيارته المرتقبة إلى بروكسل لإجراء مفاوضات بريكست

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن "تفاؤله" بشأن زيارته المرتقبة إلى بروكسل لإجراء مفاوضات التجارة ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنه قال اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق "يبدو صعبا جدا في الوقت الحالي".

وكان جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أعلنا أمس الاثنين أن الاول سيتوجه إلى بروكسل خلال الأيام المقبلة، لبحث الخطط النهائية الخاصة بالاتفاق التجاري، وذلك قبيل خروج بريطانيا من السوق الموحدة للكتلة الاوروبية في الأول من كانون ثان/يناير المقبل.

وقالا إن إيجاد تكافؤ للفرص بين الشركات المتنافسة، والسعي إلى إبرام صفقات بشأن مصائد الأسماك والحوكمة، هي القضايا الرئيسية، إلا أنه لا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات.

ومن جانبه، قال جونسون في حديثه للصحفيين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء: "سنبذل قصارى جهدنا، ولكنني أود أن أقول للجميع، ابتهجوا، (لأن) هناك خيارات رائعة في انتظار بلادنا... ولكن الشيء الأساسي، هو أنه سيكون هناك تغيير في الأول من كانون ثان/يناير، مهما حدث".

وأضاف: "سنرى إلى أين سنصل خلال اليومين المقبلين، ولكنني أعتقد أن موقف حكومة المملكة المتحدة هو أننا مستعدون للمشاركة على كافة المستويات، سواء كانت سياسية أو غير ذلك، فنحن مستعدون لتجربة أي شيء".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية شهر كانون ثان/يناير، لكنها تظل في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام. وإذا لم يكن هناك اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فسيتم إعادة فرض تعريفات ورسوم جمركية كبيرة.