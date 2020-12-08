الرئيس البرتغالي يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة

قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير المقبل، متعهدا بمواصلة مكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) والأزمة الاقتصادية.

وأضاف دي سوزا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء "قررت الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن هناك جائحة يجب مواجهتها وأزمة اقتصادية واجتماعية يجب التغلب عليها".

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يفوز ريبيلو دي سوزا، أستاذ القانون السابق والرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي اشتهر كمعلق سياسي على محطات التلفزة، من الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50 % من الأصوات.

ومن بين المرشحين المعلنين، تحتل الاشتراكية آنا جوميز المنتقدة لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا المركز الثاني في الاستطلاعات.