القصة الكاملة لعروس فيصل المنتحرة في فيصل: الزوج الشاب قفز وراءها

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول انتحار عروسين في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد حيث قفزت العروس من الطابق الرابع بعد مشادة جرت مع زوجها ووالدته وأخوه الصغير وقفز زوجها بعدها من الطابق الرابع بشقة الزوجية الخاصة بهما والتي تقع بشارع الملك فيصل، وذلك بعد معرفته بأنها لقت مصرعها، وذلك عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة العروس، والانتهاء من الأوراق المتعلقة بتسليمها لأهلها للقيام بأمور الدفن وذلك بعدما وردت تحريات المباحث في الواقعة وأنهت استجواب الشهود.

وكانت النيابة قد استجوبت أم الزوج وأخوه الأصغر "زياد" 15 سنة عن الواقعة و قررت إخلاء سبيلهما من سرايا النيابة مع استمرار التحفظ على الزوج (العريس) بمستشفى الهرم .

واستمعت النيابة الى أقوال عدد من شهود العيان الذي أكدوا أنهم فوجئوا بأصوات صراخ، وارتطام على الأرض، وبتتبع مصدر الصوت وجدوا جثة العروس ملقاة في الشارع وسط بركة دماء.

وتابع الشهود أن الزوج نزل للاطمئنان على زوجته وتحسس رقبتها على أمل أن تكون مازالت على قيد الحياة، لكنه بعد التأكد من وفاتها صعد إلى الشقة وألقى بنفسه ورائها.

وأوضح الشهود أن أسرة الزوج كانت تسكن بعقار آخر في نفس الشارع إلا أنهم انتقلوا للإقامة مع الزوجين بعد إسبوع من زفافهم، ومنذ ذلك الحين بدأت المشادات المستمرة والخلافات تدب بينهم جميعا حتى أنه يوم الحادث لم ينتبه أحد من الشارع إلى الصراخ والصوت المرتفع الصادر من شقتهم لأن الجميع اعتاد ذلك.

واختتم شهود العيان أقوالهم بأن أسرة الزوج وعدد من الجيران حاولوا الإمساك به قبل أن يقفز من النافذة لكنه تمكن من الإفلات منهم وقفز ولكن القدر حال دون موته حيث أن الجيران الموجودين بالشارع كانوا قد أحضروا " بطانية" وأمسكوا بها لإنقاذه.

وأفادت أوراق تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الهرم بأن العروس " آية.ر.س" 15 سنة والزوج "محمد.أ.ه" 18 سنة، تزوجا منذ شهر تقريبًا بعقد زواج عرفي لدى محام؛ لصغر سنهما عن العمر القانوني للزواج ويقطنا بالعقار رقم 30 في شارع جمال حسين، المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدي، بمنطقة الطوابق في شارع فيصل بالجيزة.

وكشفت التحريات عن أن الخلافات الأسرية نشبت بين الزوجة وحماتها بعد انتقالها وابنتها (مطلقة ولديها طفلة) للعيش مع العريس في شقة الزوجية، فثارت الزوجة وتركت لهم المنزل، وذهبت إلى بيت أهلها وقاطعته لمدة تتجاوز 15 يوماً، فقام العريس بالذهاب إليها طالباً الصلح معها ووعدها بانتقال أهله لشقة أخرى.

وأضافت التحريات أن الزوجين تصالحا، وعادا إلى بيت الزوجية، الجمعة الماضي، ولكن بعد يوم واحد نشب خلاف بينهما مرة أخرى، وتشاجرت كل منهما مع الأخرى بالأيدي أثناء وجود الزوج وشقيقه "زياد" 15 عامًا؛ فتدخل كلاهما واعتديا على الزوجة " العروس" بالضرب والسب؛ فحاولت الفرار منهما، لكنهما أغلقا باب الشقة ومنعاها من الخروج، فقررت القفز من النافذة هربًا منهما.

وأشارت التحريات والمعاينة الأولية للنيابة إلى أن العروس لقت مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع؛ ما أربك الزوج بعدما نزل وشاهدها غارقة في دمائها بالشارع أمام العقار، فظل يصرخ أمام الجيران، قبل أن يصعد مرة أخرى إلى شقته ويلقي بنفسه وراءها، بالرغم من محاولات الجيران منعه إلا أنهم لم يتمكنوا منه وقفز أمامهم.

وأضافت التحريات أن هذه هي الزيجة الثانية للعروس، حيث تزوجت من قبل بشخص آخر، ولم تدم الزيجة الأولى لها أكثر من أسبوع، وأكدت أن زوجها الحالي كان محبوسًا على ذمة إحدى القضايا من قبل، وكذا والده الذي يقضي عقوبة بالسجن.

التقت "الشروق" بجيران العروسين، وقالت ام عبدة 42 عاما خياطة، أحد جيران العروسين، أنها قابلت الزوج، الخميس الماضي، حيث كان يحيك عندها بعض ملابسه وعندما سألته عن العروس وغيابها عن الشارع أجاب بأنهما على خلاف منذ اسبوعين بسبب إنتقال أهله للإقامه معهم وأنه لديه بعض الشكوك في سلوكها، خاصة مع أخوه الأكبر "رمضان" الذي يدافع عنها باستمرار وهو من أوصلها إلى بيت أهلها عندما تشاجرا معا.

وأضافت أن الزوج قرر في ذات اليوم إنهاء الخلاف مع زوجته والذهاب للصلح معها حتى تعود إلى منزل الزوجية مرة أخرى حيث أن السبب الرئيسي للخلافات بينهما هو إقامة أسرة الزوج معهما.

وقال "رضا.ع" 41 عاما عامل وأحد جيران العروسين، أنهما متزوجان عرفيا بعلم الأهل، نظرا لأنهما لم يصلا إلى السن القانوني للزواج، ويبلغ سن العريس 18 عاما ويدعى "محمد.أ.ه" ، بينما العروس 15 عاما وتدعى " آية. ر.س" ، مشيرا إلى وجود خلافات كثيرة بينهم بسبب ترك أهل الزوج مسكنهم وإقامتهم مع العروسين في نفس الشقة المكونة من غرفتين ومطبخ وحمام.

وأشار "م.ا" 19 عاما طالب، أحد جيران العروسين، إنه يوم الواقعة وبالتحديد أثناء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، نشبت مشاجرة بين الزوجة وحماتها على إثرها أصيبت الزوجة بعدة جروح في الوجة وأصيبت حماتها بجرح في جبهة الرأس، وسقطت الزوجة من الطابق الرابع لتلقى مصرعها في الحال.

وأضاف أن الزوج عندما شاهد زوجته ألقت نفسها، نزل مسرعا ليطمئن عليها فوجدها تلتقط أنفاسها الأخيرة ولقت مصرعها في الحال، فصعد مرة أخرى إلى الطابق الرابع وألقى بنفسه وراءها ولكن الأهالي تمكنت من وضع "لحاف" لإنقاذه، فأصابته بعض الجروح.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الزوج كان يسكن مع والدته وأشقائه وبعدما تزوج انتقل للعيش في شقة سكنية بجوار أسرته، وبعد أسبوعين من الزواج انتقلت والدته للإقامة معه وبدأت الخلافات بينها وبين زوجته.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بسقوط ربة منزل وزوجها من علو، وعلى الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ وذلك بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، والرائد كريم عليان، معاون المباحث، وبإشراف اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، حيث تبين وجود جثة ربة منزل وزوجها المصاب بجانبها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة الكلية بالجيزة التحقيقات اللازمة.