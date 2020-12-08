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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني عراقي: اعتقال 7 من عناصر داعش في الموصل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 6:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 6:53 ص

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى مساء اليوم الاثنين، باعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل /400كم شمال بغداد/.

وقال النقيب عامر الحجار من شرطة المحافظة إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم خمسة من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها في بلدة بادوش/25كم غرب الموصل/ ،مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وأضاف النقيب الحجار أن "قوة مشتركة من وزارة الداخلية اعتقلت مساء ،اليوم في حي الرفاعي غربي الموصل أحد عناصر داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بالمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، فيما اعتقلت قوة من الشرطة المحلية في حي الانتصار غربي الموصل داعشيا كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.

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