«الشباب والرياضة بالإسكندرية» تنظم ورشة لتعلم صناعة الجلود

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نظمت الإدارة المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعيه بوزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الإثنين فاعليات ورشة عمل لتعليم صناعة الجلود للسيدات لمدة خمسة أيام.

كان ذلك برئاسة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية متمثلة فى الإداره العامه للشباب أندية الفتاة والمرأة، ورشه لتعليم الستان بمركز شباب النصر.

وقالت الدكتورة صفاء، إن الورشة تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بالمرأة، وذلك لكونها نصف المجتمع فهى الأم والأخت و الزوجة والجدة والحفيدة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسيه بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤيه مصر 2030.



وأضافت الشريف أن الأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء أكانت عاملة او ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.