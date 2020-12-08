المخرج البرازيلى تيزيان بوتشي: هدفي الأول دعم الشباب

أقيمت اليوم الاثنين الجلسة الحوارية، عن "صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، أدارها الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة.

وحضر كلا من المنتج صفى الدين، والمخرج والمنتج كريم أبو زيد، والمنتجة الفلسطينية مى عودة، والمخرج والمنتج مارك لطفى، والمخرج البرازيلى تيزيان بوتشي.

وقال المخرج البرازيلى تيزيان بوتشي، أنه لا يقبل بإنتاج الأفلام القصيرة التي يعمل عليها مشاهير سواء مخرجين أو كتاب أو فنانين، وذلك لإعطاء الفرصة للشباب ودعم أصحاب الموهبة منهم، مؤكدا أنه اهتمامه الأول والأخير، وأشار إلى أن التنوع في اختيار الأفلام المستقلة، يساعد على التعرف على منتجين جدد والمنافسة.