روسيا: إجراء أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد

ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 323 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة -في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إنه "تم إجراء أكثر من 80 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 540 ألفا و831 شخصا تحت الإشراف الطبي".

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة الماضي، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا المستجد.