تركيا تسجل 203 وفيات و32137 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، 203 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و103 حالات، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 545 ألفا و711، إثر تسجيل 32 ألفا و137 إصابة جديدة اليوم.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 436 ألفا و270 إثر شفاء 5017 حالة اليوم.

وأجرت الوزارة 196 ألفا و902 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19 مليونا و888 ألفا و747 اختبارا.

وفي معرض تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن هناك تراجعا في معدل زيادة الحالات الحرجة.

وأشار الوزير قوجة إلى بدء ظهور آثار القيود والتدابير المفروضة لمكافحة الفيروس، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الآثار الإيجابية في الوقت القريب.