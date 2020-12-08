ننشر الحصر العددي الأولي للجنة الفرعية رقم 200 لانتخابات النواب بالعاشر من رمضان

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انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 200 بمدرسة محمد فريد خميس، في العاشر من رمضان بالشرقية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وحصل المرشحين سامي نصر الله على 124 صوتا، وحمودة محمد حمودة على 110 أصوات، وعبدالله الرماح على 94 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 42 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، والتي لم يتم حسم أيٍ منها خلال الجولة الأولى للانتخابات، والتي شهدت حسم القائمة الوطنية من أجل مصر 21 مقعدًا بنظام القائمة.