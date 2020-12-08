تحرير 16 محضر مخالفات لمخابز في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بشن الرقابة التموينية بالبحيرة، على مخابز مركز دمنهور وأبوحمص، أسفرت عن تحرير 16 محضرا، منها 11 إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسؤول، ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، وتحرير محضرين عدم نظافة المخبز.