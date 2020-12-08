أوكرانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 832 ألفا و758 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوكرانيا، إلى 832 ألفا و758 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 آلاف و811 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و928 حالة، وذلك عقب تسجيل 195 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.