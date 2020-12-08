مئات الآلاف من سكان إسطنبول يطلبون بدل بطالة

نشر مكتب إحصاءات اسطنبول في بلدية اسطنبول، نشرة اقتصاد سوق العمل في إسطنبول لشهر ديسمبر 2020، والتي يتم فيها تقييم المعطيات المتعلقة بسوق العمل في إسطنبول بصفة خاصة.



وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن نحو 333 ألف شخص تقدموا في مدينة إسطنبول بطلب للحصول على بدل بطالة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020.



وبحسب النشرة، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2020، تقدم 333 ألف شخص في إسطنبول بطلب للحصول على بدل بطالة، بينما لم يتلقَّ منهم بدل بطالة إلا 128 ألفًا فقط.



وأوضحت النشرة أنه رغم ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم من خلال وكالة التوظيف في شهر أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقته، إلا أن نسبة التوظيف في الشهر نفسه لا تتناسب مع أرقام العام الماضي، فهي أقل بكثير.



وكانت هيئة الإحصاء التركية، أعلنت أن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 4.1 مليون فرد، بنسبة بطالة بلغت 13.4% بزيادة 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما معدل البطالة غير الزراعية 15.9%.