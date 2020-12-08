الجونة يواصل استعداداته لانطلاقة الدوري أمام طلائع الجيش

واصل فريق الجونة تدريباته اليومية استعدادًا لخوض النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز، بمران قوي شارك فيه جميع اللاعبين.

ويلتقي الجونة نظيره طلائع الجيش وصيف كأس مصر مؤخرًا، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



وشهدت التدريبات محاضرة فنية من جانب رضا شحاتة، حاول خلالها شرح الطريقة التي سيخوض بها الفريق مبارياته في الدوري الممتاز، والتكتيك الذي سيخوض به مبارياته في البطولة الأشهر محلياً.



وأسند مسئولي نادي الجونة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول الى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق والذي سبق وأن عمل مساعداً ضمن الجهزة الفنية المتعاقبة على الفريق خلال المواسم الثلاث الماضية حتى تم تعيينه مديرا فنياً للفريق.