رئيس مجلس السيادة السوداني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأريتري

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى لقاء البرهان اليوم في الخرطوم، مع وفد أريتري يزور الخرطوم، ضم يماني قبراب مستشار الرئيس الأريتري، وعثمان صالح وزير الخارجية.

ونقل الوفد تحيات الرئيس الأريتري، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وتمنياته له وللسودان بالتقدم والازدهار والنماء والاستقرار.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وأريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.