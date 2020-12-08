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أمير عادل ينضم لدجلة بعد فشل انتقاله للزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:37 م

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع أمير عادل لاعب الوسط الهجومي ذو الأصول الدنماركية، في صفقة انتقال حر.

وكان عادل قد وقع على عقود الانضمام للزمالك بحضور عبدالحليم علي مدير الكرة بالنادي، إلا أن الأبيض عاد وأكد تراجعه عن الصفقة بسبب رغبة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو في اختبار اللاعب أولا والحكم على مستواه، وهو ما رفضه أمير، وتم الاتفاق على عدم إتمام التعاقد.

واكتفى الزمالك بصفقة وحيدة وهي التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق للصفاقسي التونسي.

وضم دجلة عدة صفقات أبرزها صلاح أمين لاعب مصر المقاصة السابق، والكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي الاسبق، ومسعد عوض حارس أسوان.


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