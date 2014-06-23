قطاع الأثار الإسلامية: إعادة إضاءة شارع المعز جزء من خطة متكاملة لوزارة السياحة

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن إعادة إضاءة شارع المعز جزء من خطة متكاملة وضعتها وزارة السياحة والمجلس الأعلى للأثار، لإنارة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أن شارع المعز خضع من قبل لأعمال تحديث منظومة الإنارة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى نهب كثير من المعدات بعد ثورة يناير.

وأوضح أن أعمال التطوير في شارع المعز تضمنت الترميم والصيانة لبعض المباني الأثرية به وتحديث منظومة الإنارة، لافتًا إلى مجهودات وزارة السياحة والأثار في إحداث ثورة حضارية لإعادة أثار مصر إلى رونقها.

وانتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة الليلية بشارع المعز وجميع المباني الأثرية به، وذلك في تطوير المناطق الأثرية وإبراز المواطن الفنية بها.