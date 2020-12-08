اليونان تتهم منظمات غير حكومية بتسهيل دخول مهاجرين غير شرعيين لبلاده عبر تركيا

اتهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، اليوم الثلاثاء، منظمات غير حكومية لم يذكر اسمها بتسهيل العبور غير القانوني لعشرات المهاجرين الصوماليين غير الموثقين من تركيا إلى اليونان.



وقال ميتاراكيس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إن وزارة الهجرة لديها إفادات شهود ومعلومات مؤكدة بأن منظمات غير حكومية كانت تساعد طالبي اللجوء الصوماليين على السفر إلى تركيا ثم تسهل عبورهم إلى اليونان عبر شبكات تهريب المهاجرين.



وأضاف وزير الهجرة أن منظمات غير حكومية دفعت تكاليف السفر إلى تركيا وأصدرت تأشيرات سفر إليها، وبعد ذلك يتم نقل المهاجرين إلى الساحل التركي حيث يساعد مهربوهم، أيضًا بدعم من هذه المنظمات، على دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية.



وشدد على ضرورة منع عبور المهاجرين بأي طريقة قانونية قائلًا "لا نريد أن تصبح بلادنا معبرًا إلى أوروبا".



وأشار ميتاراكيس إلى أنه منذ الأول من نوفمبر الماضي، وصل 214 مهاجرًا إلى جزيرة ليسبوس؛ بينهم 142 صوماليًا.



وألقى وزير الهجرة اللوم على خفر السواحل التركي بسبب وفاة سيدتين قبالة ساحل ليسبوس الأسبوع الماضي، بسبب إخفاق الجانب التركي في تقديم المساعدة عندما أصدر القارب الذي كان يقلهما إشارة استغاثة ودفعه باتجاه المياه اليونانية.