قال عمر مروان، وزير العدل، إنه تم إطلاق سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري، وذلك للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة وفي المنازل، معقبًا: «بتيجي البيت بـ500 جنيه».

وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن السيارة تأتي إلى المنازل لتقوم بكل الإجراءات فورية دون الاضطرار للذهاب إلى مقر الشهر العقاري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم ميكنة الـ48% غير المميكنة من مكاتب الشهر العقاري خلال سنة، مضيفًا أن هناك 9 آلاف موظف بالشهر العقاري، بينهم 3500 موثق.

ولفت إلى وجود إقبال كبير على خدمات الشهر العقاري الـ«أون لاين»، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 60 ألف معاملة بالشهر العقاري من خلال التعامل الإلكتروني في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2020.