شهيرة: محمود ياسين لا يحتاج تكريما وعدم إحياء ذكراه سقطة لمهرجان القاهرة

قالت الفنانة شهيرة، إن عدم إحياء ذكرى الفنان الراحل محمود ياسين خلال فعاليات المهرجان يعد «سقطة كبيرة»، حسب تعبيرها، مؤكدة أن زوجها كان نجمًا استثنائيًا بشهادة الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الإثنين، أنها لم ترغب بتكريم الفنان محمود ياسين خلال فعاليات المهرجان، قائلة: «محمود مش محتاج تكريم، وجمهوره كرمه».

وأعربت عن استيائها من تصريحات المنتج محمد حفظي حول عدم رغبته في تقليد مهرجان القاهرة للجونة بإقامة تكريمات للراحلين، مضيفة أن جنازة الفنان الراحل محمود ياسين حضرها الكثير من محبيه، رغم ظروف جائحة كورونا، ولا يحتاج لتكريم المهرجان.

وكانت أسرة محمود ياسين أعربت عن غضبها واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشواره الفني بعد رحيله، والذي مر 40 يوما على وفاته.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.