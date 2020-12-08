أفغانستان: قطاع الطيران خسر 100 مليون دولار بسبب كورونا

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن في خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار لهيئة الطيران المدني واثنين من شركات الطيران في أفغانستان، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الطيران المدني، محمد قاسم وفائي زادة.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس هيئة الطيران المدني القول، إنه من المقرر أن يتم تنفيذ خطط متعددة لتحسين قطاع الطيران، تتضمن خطط متعلقة بالبنية التحتية في مطار حامد كرزاي الدولي.



وأوضح أن هناك تراجعا يقدر بـ40 مليون دولار في دخل شركتي الطيران "كام إير" و"أريانا أفغان"، وتراجعا يقدر بـ60 مليون دولار في دخل هيئة الطيران المدني، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي.



يذكر أن وزارة الصحة الأفغانية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 1654 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية.



كما تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس، و 49 حالة شفاء خلال نفس الفترة.



وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بسبب الفيروس الآن في البلاد 48 ألفا و363 وإجمالي حالات الوفاة 1908 وإجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و33 حالة.