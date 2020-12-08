 إدارة الطريق الدائري: توفير كاميرات ضمن نظم التحكم المرورية لمراقبة حركة جميع المركبات - بوابة الشروق
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إدارة الطريق الدائري: توفير كاميرات ضمن نظم التحكم المرورية لمراقبة حركة جميع المركبات

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:10 ص

قال المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بالطريق الدائري، إنه تم الانتهاء من إضافة ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدائري المعادي، مشيرًا إلى أن ذلك يفصل من حركة مرور النقل الثقيل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه سيتم توفير كاميرات ضمن نظم التحكم المرورية لمراقبة حركة جميع المركبات والسرعات المحددة؛ للحد من الحوادث المرورية، فضلًا عن إحداث مرونة في الحركة المرورية.

وأشار إلى تطوير قطاع الأوتوستراد ــ المريوطية، ونفق الشاذلي ــ المرج، وأخيرًا المرج ــ الطريق الزراعي بتكلفة بلغت نحو ثمانية مليارات جنيه، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال في هذه القطاعات بنهاية العام الجاري.

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