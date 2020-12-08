بدأت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك فيليس كاليفورنيا للمياه؛ الذي يقيس متوسط سعر المياه المرجح بحجم التداول، والتداول تحت مؤشر NQH2O في بورصة شيكاغو التجارية يوم الاثنين.

لم يتم تداول المياه بهذه الطريقة من قبل؛ فقبل ظهور العقود الآجلة كان بيع وشراء حقوق المياه، التي تسمح لحاملها بضخ المياه من الأرض أو الخزانات، وذلك يحدث فقط في السوق الفوري، في سنوات الجفاف عندما تكون هناك حاجة إلى المزيد من المياه لزراعة المحاصيل وتزويد البلديات، كان ذلك يعني أن المشترين كانوا يواجهون ارتفاع الأسعار، وفقا لـ "سي إن إن بيزنس".

وتهدف العقود الآجلة الجديدة إلى وضع حد لذلك وإضافة شفافية الأسعار إلى السوق.

أولئك الذين يحتاجون شراء مياه إضافية في عام جاف عندما تكون الأسعار أعلى، يمكنهم الآن المراهنة على العقود الآجلة لتعويض الأسعار المرتفعة التي قد يتعين عليهم دفعها في سوق المياه في المستقبل القريب.

في الوقت نفسه، يمكن أن يدعو سوق العقود الآجلة الجديد إلى المضاربة من اللاعبين الماليين، بما في ذلك صناديق التحوط.

التحوط من الجفاف

تعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم؛ حيث تمثل كاليفورنيا 9% من الاستهلاك اليومي للبلاد.

حجم سوق المياه في كاليفورنيا أكبر بأربع مرات من أي ولاية أخرى؛ حيث بلغ إجمالي معاملات المياه في الولاية 2.6 مليار دولار بين عامي 2012 و 2019، لكن الدولة غالبا ما تعاني من الجفاف.

قال باتريك وولف؛ مطور المنتج الرئيسي بمؤشرات ناسداك العالمية: "تتمتع كاليفورنيا بفترات طويلة من الظروف الجافة تليها فترات قصيرة من الظروف الرطبة للغاية، وهذا يؤثر على كثيرا السعر".

وأضاف لشبكة "سي إن إن"، أن الحصول على عقد للتداول العام سيجلب مزيدًا من الشفافية إلى السوق وسيكون مفيدًا لجميع الأطراف التي يتعين عليها شراء المياه.

الزراعة وتداول المياه

تعد قطاعات الزراعة أكبر مشتر في السوق الفورية لولاية كاليفورنيا؛ مما يعني أنهم يشترون معظم المياه خلال سنوات الجفاف، إذ تم تكثيف هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة من خلال الانتقال إلى المحاصيل الدائمة ذات القيمة العالية مثل اللوز والفستق، والتي تتطلب الكثير من المياه.

بالنسبة للمزارعين فإن معرفة أسعار المياه يمكن أن يغير قواعد اللعبة، ويأتي بعض تخصيص المياه مصحوبًا بملكية الأرض، ولكن في ولاية كاليفورنيا التي ضربها الجفاف، يحتاج المزارعون غالبًا إلى مياه إضافية لتجهيز محاصيلهم للحصاد، هذا عندما يتعين على هؤلاء المزارعين الذهاب إلى السوق العامة لشراء المزيد.

العقود الآجلة والمزارعين

الآن بعد أن أصبح هناك سوق للعقود الآجلة، يمكن للمزارعين التطلع إلى السوق للحصول على إرشادات حول السعر الحالي وتطورات الأسعار في السنوات الجافة السابقة، والتحوط من ارتفاع الأسعار في الشهر الذي سيحتاجون فيه إلى المياه الإضافية لمحاصيلهم.

على عكس العقود الآجلة الأخرى؛ فإن عقد المياه يدور فقط حول تأمين سعر للتحوط من ارتفاع الأسعار في السوق الفوري في المستقبل.

قال كلاي لاندري؛ العضو المنتدب والمدير في "ويست ووتر ريسيرش"؛ وهي شركة استشارية في الفضاء توفر البيانات وراء مؤشر المياه: "يقين السعر هو ما تشتريه".

وقال الرئيس العالمي لمنتجات الأسهم والاستثمارات البديلة في مجموعة CME:"ندرة المياه هي واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين"، مضيفًا أن ثلثي سكان العالم سيواجهون نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

ويعتقد الخبراء أن مؤشر كاليفورنيا، وكذلك العقود الآجلة الجديدة، يمكن أن يكون الأول من نوعه فقط مع ظهور المزيد من المؤشرات المحلية مع ندرة المياه التي تفرض الابتكار في هذا المجال.

يمكن أن تساعد جهود مثل مشاريع تحلية المياه، التي تزيل الأملاح والمعادن من مياه البحر، في هذا الأمر، ولكنها صناعة لا تزال في مهدها.

وبالرغم أن العقود الآجلة الجديدة لا تحل مشكلة الندرة، لكنها قد تساعد في جعل أسعار المياه أكثر شفافية، على الأقل في كاليفورنيا.