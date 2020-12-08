انعقاد الدورة الأولى للجنة التشاور السياسي بين السودان والإمارات

عقدت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة التشاور السياسي بين جمهورية السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية، ترأس الجانب السوداني، في حين ترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون السياسية.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

وناقش الطرفان آخر تطورات اتفاق سلام جوبا، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، ويخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، كما شددا على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي وتبادل وجهات النظر بينهما، بما يسهم في دعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات.